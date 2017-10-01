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Правительство Каталонии: число раненых в столкновениях возросло до 465 человек

Воскресенье, 01 октября 2017, 18:11
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Количество раненых в ходе столкновений с полицией в день референдума о независимости Каталонии выросло до 465 человек.

Об этом говорится в сообщении департамента здравоохранения женералитата Каталонии.

Ссылаясь на информацию медиков, в правительстве Каталонии сообщили, что за помощью в больницы обратились 465 человек.

Состояние двух людей очень тяжелое. В частности, СМИ сообщают о мужчине, которому в глаз попала резиновая пуля, а также о члене одной из избирательных комиссий, у которого случился сердечный приступ во время наступления полиции на участок.

Ранее сообщалось о 337 раненых.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны. Полицию Каталонии при этом обвиняют в бездеятельности и невыполнении решения суда.

Лидер Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское правительство в неоправданном насилии и заявил, что полиция стреляет в людей резиновыми пулями.

Всего в день референдума открыты и работают 73% избирательных участков. Правительство автономии разрешило избирателям голосовать на любом доступном участке.

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