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В уряді Каталонії повідомили, що число поранених у сутичках зросло до 465 осіб

Неділя, 01 жовтня 2017, 18:11
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Кількість поранених у ході сутичок з поліцією в день референдуму про незалежність Каталонії зросла до 465 осіб.

Про це йдеться у повідомленні департаменту охорони здоров'я женералітату Каталонії.

Посилаючись на інформацію медиків, в уряді Каталонії повідомили, що за допомогою у лікарні звернулися 465 людей.

Стан двох людей дуже важкий. Зокрема, ЗМІ повідомляють про чоловіка, якому в око влучила гумова куля, а також про члена однієї з виборчих комісій, в якого стався серцевий напад під час наступу на дільницю сил поліції.

Раніше повідомлялося про 337 поранених.

Як відомо, у неділю в Каталонії проходить заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

Виборці з самого ранку вишикувалися в черги перед дільницями. Іспанська поліція після початку голосування вдалася до спроб заблокувати дільниці і вилучити виборчі урни. Поліцію Каталонії при цьому звинувачують у бездіяльності і невиконанні рішення суду.

Лідер Каталонії Карлес Пуджемон звинуватив іспанський уряд у невиправданому насильстві і заявив, що поліція стріляє у людей гумовими кулями.

Загалом у день референдуму відкриті і працюють 73% виборчих дільниць. Уряд автономії дозволив виборцям голосувати на будь-якій доступній дільниці.

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