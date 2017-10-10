Земан сравнил Косово и аннексированный Крым, заявив о двойных стандартах

Вторник, 10 октября 2017, 14:01

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Европа применяет двойные стандарты в вопросе оккупированного Крыма, приведя в качестве примера признание независимости Косова.

Об этом он сказал во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Я упоминал о Крыме, с другой стороны, есть Косово. Я не думаю, что независимость Косова была разумным решением. Одни стандарты применялись к Косову и другие стандарты применялись к Крыму", - сказал Земан.

Ранее Земан заявил, что считает потерю Украиной Крыма "завершенным делом" и предлагает решить ее с помощью выплат Украине.

Как известно, в 2008 году парламент Косова провозгласил независимость края в одностороннем порядке. Сербия до сих пор не признает независимость Косова, из-за чего страна не получила окончательного признания в мире. В 2016 году было подписано Соглашение об ассоциации между Косовом и Евросоюзом.

В то же время Крым был оккупирован российскими военными и на полуострове был проведен так называемый "референдум" о присоединении к РФ, организованный представителями местной власти, назначенными Кремлем. Аннексию Крыма не признают ни Евросоюз, ни США.