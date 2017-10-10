Земан в ПАСЕ выразил личную точку зрения по Крыму - посольство

Вторник, 10 октября 2017, 18:09

В Посольстве Чешской Республики в Украине отметили, что президент Чехии Милош Земан во время выступления в ПАСЕ выразил личную точку зрения по аннексированному Крыму.

Об этом заявил советник-посланник, пресс-секретарь посольства Чехии в Украине Давид Машек, сообщает УНИАН.

"Посольство зафиксировало появившуюся в СМИ информацию относительно выступления Земана в Парламентской ассамблее Совета Европы. По данным СМИ, в некоторых частях выступления речь шла о его личной точки зрения", - говорится в письменном ответе Машека.

При этом в посольстве отметили, что "с просьбой о комментарии необходимо обратиться в пресс-службу Офиса президента Чешской Республики".

Как сообщала "Европейская правда", во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма.

Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ.

Источник в руководстве МИД сообщил "Европейской правде", что Министерство иностранных дел Украины готовит официальную реакцию на заявление президента Чехии Милоша Земана и потребует извинений от официальной Праги.