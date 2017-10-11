МИД Италии назвал неприемлемым провозглашение независимости Каталонии

Одностороннее отложенное провозглашения независимости лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном является неприемлемым, необходим диалог с Мадридом.
Об этом заявил глава МИД Италии Ангелино Альфано, заявление которого опубликовано на сайте итальянского внешнеполитического ведомства.
"Италия считает одностороннее провозглашение независимости неприемлемым и отвергает любую эскалацию. Мы выражаем нашу уверенность в способности испанского правительства защитить конституционный строй и законность и, следовательно, обеспечить уважение прав всех граждан", - говорится в заявлении.
Альфано также отметил, что итальянская сторона неоднократно призывала Каталонию провести переговоры с Мадридом с целью обеспечения единства Испании с сохранением прерогатив, которые обеспечены Каталонии испанской Конституцией.
Напомним, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил об одностороннем провозглашении независимости от Испании, однако обратился к регионального парламента в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради диалога с Мадридом.
Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещен Испанией референдум о независимости автономии.
По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.