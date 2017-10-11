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МЗС Італії назвало неприйнятним проголошення незалежності Каталонії

Середа, 11 жовтня 2017, 08:11
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Одностороннє відкладене проголошення незалежності лідером Каталонії Карлесом Пучдемоном є неприйнятним, необхідний діалог з Мадридом.

Про це заявив глава МЗС Італії Ангеліно Альфано, заяву якого опубліковано на сайті італійського зовнішньополітичного відомства.

"Італія вважає одностороннє проголошення незалежності неприйнятним і відкидає будь-яку ескалацію. Ми висловлюємо нашу впевненість у здатності іспанського уряду захистити конституційний лад і законність і, отже, забезпечити повагу прав всіх громадян", - йдеться в заяві.

Альфано також зазначив, що італійська сторона неодноразово закликала Каталонію провести переговори з Мадридом з метою забезпечення єдності Іспанії із збереженням прерогатив, які забезпечені Каталонії іспанською Конституцією.

Нагадаємо, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив про одностороннє проголошення незалежності від Іспанії, однак звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

За інформацією каталонської влади, понад 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

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