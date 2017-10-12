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В результате нападения смертника на западе Ирака погибли 11 человек

Четверг, 12 октября 2017, 08:13
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В результате нападения смертника на кафе в городе Хит на западе Ирака погибли 11 человек.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на местную власть в Ираке.

Террорист-смертник зашел в одно из кафе, после чего привел в действие взрывное устройство.

Жертвами нападения смертника стали исключительно мирные жители.

Кроме того, ранения получили 15 человек.

Нападение произошло в значительной по размеру провинции Анбар. Иракские силы безопасности воюют с боевиками "Исламского государства" преимущественно на удаленном западном краю провинции. Город Хит находится в 160 километрах от линии фронта.

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