В результате нападения смертника на западе Ирака погибли 11 человек

В результате нападения смертника на кафе в городе Хит на западе Ирака погибли 11 человек.
Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на местную власть в Ираке.
Террорист-смертник зашел в одно из кафе, после чего привел в действие взрывное устройство.
Жертвами нападения смертника стали исключительно мирные жители.
Кроме того, ранения получили 15 человек.
Нападение произошло в значительной по размеру провинции Анбар. Иракские силы безопасности воюют с боевиками "Исламского государства" преимущественно на удаленном западном краю провинции. Город Хит находится в 160 километрах от линии фронта.