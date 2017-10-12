Внаслідок нападу смертника на заході Іраку загинули 11 людей

Четвер, 12 жовтня 2017, 08:13

Внаслідок нападу смертника на кафе в місті Хіт на заході Іраку загинули 11 людей.

Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на місцеву владу в Іраку.

Терорист-смертник зайшов в одне з кафе, після чого привів в дію вибуховий пристрій.

Жертвами нападу смертника стали виключно мирні жителі.

Крім того, поранення отримали 15 людей.

Напад стався у значної за розміром провінції Анбар. Іракські сили безпеки воюють з бойовиками "Ісламської держави" переважно на віддаленому західному краю провінції. Місто Хіт знаходиться в 160 кілометрах від лінії фронту.