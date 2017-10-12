Тиллерсон обеспокоен задержаниями граждан США в Турции

Четверг, 12 октября 2017, 08:55

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил глубокую обеспокоенность задержанием сотрудников посольства США в Анкаре и американских граждан.

Об этом шла речь в разговоре госсекретаря с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщается в заявлении пресс-секретаря Госдепа Хезер Науерт.

"Госсекретарь довел до главы МИД свои серьезные опасения по поводу задержаний турецких сотрудников нашей дипломатической миссии в Турции и нескольких американских граждан",- говорится в заявлении.

Как отмечается, Тиллерсон указал на необходимость предоставления доказательств предъявленных обвинений.

Кроме того, стороны договорились продолжать контакты по данной ситуации.

Как известно, сотрудник генерального консульства США в Стамбуле Метин Топузов был задержан 4 октября по обвинению в шпионаже и связях с некоторыми ведущими членами движения Гюлена.

Накануне Турция выдала ордер на задержание еще одного сотрудника консульства США в стране.

Как известно, США и Турция на взаимной основе приостановили выдачу неиммиграционных виз.

Такой шаг США может быть связан с арестом на прошлой неделе сотрудника американского генконсульства в Стамбуле. Его якобы подозревают в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Турция обвиняет в организации попытки переворота.