Тиллерсон обеспокоен задержаниями граждан США в Турции

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил глубокую обеспокоенность задержанием сотрудников посольства США в Анкаре и американских граждан.
Об этом шла речь в разговоре госсекретаря с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщается в заявлении пресс-секретаря Госдепа Хезер Науерт.
"Госсекретарь довел до главы МИД свои серьезные опасения по поводу задержаний турецких сотрудников нашей дипломатической миссии в Турции и нескольких американских граждан",- говорится в заявлении.
Как отмечается, Тиллерсон указал на необходимость предоставления доказательств предъявленных обвинений.
Кроме того, стороны договорились продолжать контакты по данной ситуации.
Как известно, сотрудник генерального консульства США в Стамбуле Метин Топузов был задержан 4 октября по обвинению в шпионаже и связях с некоторыми ведущими членами движения Гюлена.
Накануне Турция выдала ордер на задержание еще одного сотрудника консульства США в стране.
Как известно, США и Турция на взаимной основе приостановили выдачу неиммиграционных виз.
Такой шаг США может быть связан с арестом на прошлой неделе сотрудника американского генконсульства в Стамбуле. Его якобы подозревают в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Турция обвиняет в организации попытки переворота.