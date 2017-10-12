Тіллерсон занепокоєний затриманнями громадян США у Туреччині

Четвер, 12 жовтня 2017, 08:55

Держсекретар США Рекс Тіллерсон висловив глибоку стурбованість затриманням працівників посольства США в Анкарі та американських громадян.

Про це йшлося у розмові держсекретаря з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, повідомляється у заяві речниці Держдепу Хезер Науерт.

"Держсекретар довів до глави МЗС свої серйозні побоювання з приводу затримань турецьких співробітників нашої дипломатичної місії в Туреччині і кількох американських громадян",- йдеться у заяві.

Як зазначається, Тіллерсон вказав на необхідність надання доказів пред'явлених звинувачень.

Крім того, сторони домовилися продовжувати контакти з даної ситуації.

Як відомо, співробітник генерального консульства США у Стамбулі Метін Топуз був затриманий 4 жовтня за звинуваченням у шпигунстві та зв'язках із деякими провідними членами руху Гюлена.

Пізніше Туреччина видала ордер на затримання ще одного співробітника консульства США в країні.

Як відомо, США і Туреччина на взаємній основі призупинили видачу неімміграційних віз.

Такий крок США може бути пов’язаний з арештом на минулому тижні співробітника американського генконсульства у Стамбулі. Його начебто підозрюють у зв’язках з проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого Туреччина звинувачує в організації спроби перевороту.