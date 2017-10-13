Польша не намерена восстанавливать малое пограничное движение с РФ

Пятница, 13 октября 2017, 08:32

Правительство Польши пока не рассматривает варианта восстановления упрощенного режима пересечения польско-российской границы жителями приграничных регионов.

Об этом сообщает Радио Польша.

Приостановлении малого приграничного передвижения между Россией и Польшей в июле 2016 года не сократило количество приезжающих туристов и не снизило объем торгового оборота между регионами.

В то же время сократились случаи контрабандной перевозки через границу сигарет и бензина. В связи с этим правительство Польши пока не рассматривает вариант восстановления упрощенного режима пересечения польско-российской границы жителями приграничных регионов.

Соответствующая информация появилась в ответ на просьбу депутата Польской крестьянской партии Уршули Паславской, высказанную от имени жителей Варминско-Мазурского воеводства Польши, о восстановлении малого пограничного движения. Как отметила депутат, будущий Чемпионат мира по футболу является хорошим моментом для восстановления цивилизованных торговых отношений с Россией.

По словам вице-министра внутренних дел и администрации Польши Якуба Скибы, решение о прекращении МПД было принято из соображений национальной безопасности. Политик отметил, что в последние годы польские службы фиксируют частые негативные явления, например, растущую милитаризацию Калининградской области и активность спецслужб и силовых структур РФ, а также другие действия гибридного характера, связанные с разведкой, кибератаками, провокациями и экономическим давлением.