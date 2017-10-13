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Трамп откажется от поддержки ядерной сделки с Ираном - источники

Пятница, 13 октября 2017, 09:34
Версия для печати Комментарии

В пятницу президент США объявит свое решение по ядерной сделке с Ираном.

В своей речи в Белом Доме Дональд Трамп объявит новую стратегию США в отношении Ирана и, как ожидается, скорее всего сделает важный шаг против соглашения, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, Трамп объявит, что он не будет сертифицировать соглашение, которое ранее неоднократно называл худшим из всех соглашений, которое не отвечает интересам США.

Трамп определит более агрессивный подход к иранской деятельности на Ближнем Востоке, который рискует осложнить отношения США с европейскими союзниками.

Решение Трампа не выведет Соединенные Штаты из этого соглашения, но Конгресс США получит 60 дней, чтобы решить, следует ли снова ввести санкции против Тегерана, которые были приостановлены в соответствии с соглашением.

Международные инспекторы утверждают, что Иран соблюдает соглашение. Трамп настаивает, что Тегеран нарушает дух соглашения и ничего не сделал для того, чтобы сдержать свою программу баллистических ракет и прекратить финансовую и военную поддержку "Хезболлы" и других экстремистских групп.

Ядерное соглашение было подписано в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном.

Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

США подозревают Иран в нарушении этого соглашения, результатом чего стало принятие новых санкций. Эти шаги Тегеран уже обжаловал в Совете безопасности ООН.

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