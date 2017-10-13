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Трамп відмовиться від підтримки ядерної угоди з Іраном - джерела

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 09:34
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У п’ятницю президент США оголосить своє рішення щодо ядерної угоди з Іраном.

У своїй промові у Білому Домі Дональд Трамп оголосить нову стратегію США щодо Ірану і, як очікується, швидше за все зробить важливий крок проти угоди, повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

За їхніми даними, Трамп оголосить, що він не буде сертифікувати угоду, яку раніше неодноразово називав найгіршою з усіх угод, що не відповідає інтересам США.

Трамп окреслить більш агресивний підхід до іранської діяльності на Близькому Сході, який ризикує ускладнити відносини США з європейськими союзниками.

Рішення Трампа не виведе Сполучені Штати з цієї угоди, але Конгрес США отримає 60 днів, щоб  вирішити, чи слід знову запровадити санкції проти Тегерана, які були припинені згідно з угодою.

Міжнародні інспектори стверджують, що Іран дотримується угоди. Трамп наполягає, що Тегеран порушує дух угоди і нічого не зробив для того, щоб стримати свою програму балістичних ракет та припинити фінансову і військову підтримку "Хезболли" і інших екстремістських груп.

Ядерна угода була підписана в 2015 році "шісткою" міжнародних посередників (п'ять постійних членів РБ ООН і ФРН) і Іраном.

Документ передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій, а також односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.

США підозрює Іран у порушенні цієї угоди, результатом чого стало прийняття нових санкцій. Ці кроки Тегеран вже оскаржив в Раді безпеки ООН.

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