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Половина чехов до сих пор не определилась, за кого голосовать на выборах – опрос

Суббота, 14 октября 2017, 16:18
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51% граждан Чехии до сих пор не определились с тем, за кого отдать голос на парламентских выборах 21-22 октября.

Таковы данные опроса кафедры социологии Карлова университета, сообщает издание Lidové noviny.

Каждый пятый опрошенный уже знает, что не пойдет на выборы. Точно знают за кого проголосуют лишь 30% опрошенных.

"Это означает, что две трети тех, кто может прийти на выборы, до сих пор не определились, за кого голосовать", - говорит социолог Войтех Прокеш. По его словам, именно эти люди и определят исход выборов.

Опрос проводился по методу изучения психологии потребителей, который в этом году присудили Нобелевскую премию по экономике.

Данные опросов в Чехии будет запрещено публиковать уже со вторника.

Парламентские выборы пройдут 21-22 октября.

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