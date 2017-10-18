Йоханнис обещал Порошенко приехать в Украину после решения ситуации с законом об образовании

Среда, 18 октября 2017, 16:46

Президент Румынии Клаус Йоханнис в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко выразил серьезное недовольство принятием в Украине Закон об образовании.

Об этом говорится в сообщении на сайте румынского президента.

По словам Йоханниса, принятый закон "негативно сказывается на праве на образование на родном языке лиц, принадлежащих к меньшинствам в Украине, в том числе румын".

"Президент отметил, что необходимо провести консультации с представителями национальных меньшинств в Украине и соседних странах, с которыми они связаны. Президент Румынии также подтвердил позицию румынской стороны о том, что статья 7 закона, как она изложена в настоящее время, значительно ущемляет права румынского меньшинства на обеспечение образования на родном языке", - говорится в сообщении.

Йоханнис также сообщил, что его визит в Украину, который должен был состояться в октябре и который был отложен румынской стороной из-за принятия закона, "состоится после устранения проблем, вызванных указанным нормативным актом".

Отметим, что на сайте президента Украины в новости о разговоре Порошенко и Йоханниса не упоминается о недовольстве румынского президента и его ответе о визите в Украину.