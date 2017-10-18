Найти
АКТУАЛЬНО

Саммит ЕС перенесли из новой штаб-квартиры в Брюсселе из-за токсичных испарений

Еврокомиссия представила план защиты граждан ЕС от "лоукост-терактов"

Додон требует роспуска парламента Молдовы из-за "узурпации власти"

Чехи пришли с протестом к Земану из-за его заявления о Крыме

Лидер британских неонацистов вышел из партии, потому что оказался евреем и геем

Глава МВД Португалии ушла в отставку из-за рекордных лесных пожаров

СNN показала руины "столицы" ИГИЛ в Сирии с беспилотника






Йоханнис обещал Порошенко приехать в Украину после решения ситуации с законом об образовании

Среда, 18 октября 2017, 16:46
Версия для печати Комментарии

Президент Румынии Клаус Йоханнис в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко выразил серьезное недовольство принятием в Украине Закон об образовании.

Об этом говорится в сообщении на сайте румынского президента.

По словам Йоханниса, принятый закон "негативно сказывается на праве на образование на родном языке лиц, принадлежащих к меньшинствам в Украине, в том числе румын".

"Президент отметил, что необходимо провести консультации с представителями национальных меньшинств в Украине и соседних странах, с которыми они связаны. Президент Румынии также подтвердил позицию румынской стороны о том, что статья 7 закона, как она изложена в настоящее время, значительно ущемляет права румынского меньшинства на обеспечение образования на родном языке", - говорится в сообщении.

Йоханнис также сообщил, что его визит в Украину, который должен был состояться в октябре и который был отложен румынской стороной из-за принятия закона, "состоится после устранения проблем, вызванных указанным нормативным актом".

Отметим, что на сайте президента Украины в новости о разговоре Порошенко и Йоханниса не упоминается о недовольстве румынского президента и его ответе о визите в Украину.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:49
Саммит ЕС перенесли из новой штаб-квартиры в Брюсселе из-за токсичных испарений
17:44
Приговор сербскому экс-генералу Ратко Младичу объявят 22 ноября
17:13
Еврокомиссия представила план защиты граждан ЕС от "лоукост-терактов"
17:07
Климпуш-Цинцадзе: наша цель - начать дискуссию с НАТО о введении ПДЧ
16:46
Йоханнис обещал Порошенко приехать в Украину после решения ситуации с законом об образовании
16:41
Додон требует роспуска парламента Молдовы из-за "узурпации власти"
16:08
Порошенко обсудил образовательный закон с президентом Румынии
16:02
Чехи пришли с протестом к Земану из-за его заявления о Крыме
15:56
фото, видео
Первую в мире плавучую ветровую электростанцию открыли у побережья Шотландии
15:43
Блок Меркель ХДС/ХСС продолжит курс на поддержку Украины - посол
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Надежда Коваль, для Европейской правды

Новая стратегия для каталонской независимости: Барселона и Мадрид меняют тактику

Каталония оказалась в крайне невыгодной позиции, ведь любой намек на обострение даст Мадриду формальный повод применить силу. Беспокойство ЕС полицейским насилием 1 октября утонуло в море заверений о поддержке испанской территориальной целостности и конституционного строя.

Chatham House

Битва за Украину: детально о реформах и провалах в строительстве нового государства

Когда мы говорим о борьбе, это касается также внутренних реформ. В этом тексте мы перечислили все значительные достижения Украины со времен евромайдана... Наряду с признанием достижений, не стоит забывать о тех сферах, где власть не оправдывает надежд народа...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  