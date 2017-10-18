Йоханніс пообіцяв Порошенку приїхати в Україну після вирішення ситуації з законом про освіту

Середа, 18 жовтня 2017, 16:46

Президент Румунії Клаус Йоханніс в телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком висловив серйозне невдоволення прийнятим в Україні законом "Про освіту".

Про це йдеться в повідомленні на сайті румунського президента.

За словами Йоханніса, прийнятий закон "негативно позначається на праві на освіту рідною мовою осіб, що належать до меншин в Україні, в тому числі румунів".

"Президент зазначив, що необхідно провести консультації з представниками національних меншин в Україні та сусідніх країнах, з якими вони пов'язані. Президент Румунії також підтвердив позицію румунської сторони про те, що стаття 7 закону, як вона викладена в даний час, значно обмежує права румунської меншини на забезпечення освіти рідною мовою", - йдеться в повідомленні.

Йоханніс також повідомив, що його візит в Україну, який мав відбутися в жовтні і який був відкладений румунською стороною через прийняття закону, "відбудеться після усунення проблем, викликаних вказаним нормативним актом".

Зазначимо, що на сайті президента України у новині про розмову Порошенка та Йоханніса не згадується про незадоволення румунського президента і його відповідь щодо візиту в Україну.