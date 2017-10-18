Знайти
АКТУАЛЬНО

Саміт ЄС перенесли з нової штаб-квартири у Брюсселі через токсичні випари

Єврокомісія представила план захисту громадян ЄС від "лоукост-терактів"

Додон вимагає розпуску парламенту Молдови через "узурпацію влади"

Чехи прийшли з протестом до Земана через його заяву про Крим

Лідер британських неонацистів вийшов з партії, бо виявився євреєм та геєм

Глава МВС Португалії пішла у відставку через рекордні лісові пожежі

СNN показала руїни "столиці" ІДІЛ у Сирії з безпілотника






Йоханніс пообіцяв Порошенку приїхати в Україну після вирішення ситуації з законом про освіту

Середа, 18 жовтня 2017, 16:46
Версія для друку Коментарі

Президент Румунії Клаус Йоханніс в телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком висловив серйозне невдоволення прийнятим в Україні законом "Про освіту".

Про це йдеться в повідомленні на сайті румунського президента.

За словами Йоханніса, прийнятий закон "негативно позначається на праві на освіту рідною мовою осіб, що належать до меншин в Україні, в тому числі румунів".

"Президент зазначив, що необхідно провести консультації з представниками національних меншин в Україні та сусідніх країнах, з якими вони пов'язані. Президент Румунії також підтвердив позицію румунської сторони про те, що стаття 7 закону, як вона викладена в даний час, значно обмежує права румунської меншини на забезпечення освіти рідною мовою", - йдеться в повідомленні.

Йоханніс також повідомив, що його візит в Україну, який мав відбутися в жовтні і який був відкладений румунською стороною через прийняття закону, "відбудеться після усунення проблем, викликаних вказаним нормативним актом".

Зазначимо, що на сайті президента України у новині про розмову Порошенка та Йоханніса не згадується про незадоволення румунського президента і його відповідь щодо візиту в Україну.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:49
Саміт ЄС перенесли з нової штаб-квартири у Брюсселі через токсичні випари
17:44
Вирок сербському екс-генералу Ратко Младичу оголосять 22 листопада
17:13
Єврокомісія представила план захисту громадян ЄС від "лоукост-терактів"
17:07
Климпуш-Цинцадзе: наша мета - почати дискусію з НАТО про запровадження ПДЧ
16:46
Йоханніс пообіцяв Порошенку приїхати в Україну після вирішення ситуації з законом про освіту
16:41
Додон вимагає розпуску парламенту Молдови через "узурпацію влади"
16:08
Порошенко обговорив освітній закон з президентом Румунії
16:02
Фото
Чехи прийшли з протестом до Земана через його заяву про Крим
15:56
фото, відео
Першу в світі плавучу вітрову електростанцію відкрили біля узбережжя Шотландії
15:43
Блок Меркель ХДС/ХСС продовжить курс на підтримку України - посол
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Надія Коваль, для Європейської правди

Нова стратегія для каталонської незалежності: Барселона та Мадрид змінюють тактику

Каталонія перебуває у вкрай невигідній позиції, адже будь-який натяк на загострення дасть Мадриду формальний привід застосувати силу. Стурбованість ЄС поліцейським насильством 1 жовтня потонула у морі запевнень про підтримку територіальної цілісності Іспанії...

Chatham House

Битва за Україну: детальний огляд реформ та провалів у будівництві нової держави

Коли ми говоримо про боротьбу, це стосується також внутрішніх реформ. В цьому тексті ми перелічили всі значні досягнення України з часів Євромайдану... Та поряд із визнанням здобутків, не варто забувати про ті сфери, де влада не виправдовує сподівань народу...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  