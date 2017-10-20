ЕС до конца года запустит новую программу военного сотрудничества

Пятница, 20 октября 2017, 14:42

Лидеры Евросоюза договорились на саммите в Брюсселе начать усиленое оборонное сотрудничество между странами сообщества до декабря.

Об этом говорится в выводах саммита, опубликованных на сайте Европейского совета.

В документе отмечается значительный прогресс, достигнутый государствами-членами при подготовке Постоянной структуры для сотрудничества (PESCO).

Целью этой программы является объединение финансовых ресурсов и запуск совместных оборонных закупок для снижения затрат и более эффективного использования средств.

Документ призывает государства-участников программы официально уведомить Совет ЕС и Верховного комиссара Могерини о своем намерении присоединиться. Это позволит запустить PESCO до конца года с целью быстрого выполнения обязательств, включая запуск первых проектов.

Европейский совет также призывает государства-члены развивать механизмы финансирования в рамках Европейского оборонного фонда для обеспечения общих закупок и/или совместного обслуживания новых видов вооружения как способа улучшения доступа к передовым возможностям.

Европейский совет вернется к этому вопросу на саммите в декабре и оценит достигнутый прогресс с учетом всех аспектов повестки дня внешней безопасности и обороны.

Ранее Могерини заявляла, что Постоянная структура по сотрудничеству (PESCO) должна начать работу до конца 2017 года.

Критики этой программы предостерегали, что новая система является воротами к созданию армии ЕС, хотя сам Брюссель это отрицает и утверждает, что это просто облегчит военное сотрудничество.