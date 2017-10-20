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ЄС до кінця року запустить нову програму військового співробітництва

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 14:42
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Лідери Євросоюзу домовились на саміті у Брюсселі розпочати посилену оборонну співпрацю між країнами спільноти до грудня.

Про це йдеться у висновках саміту, оприлюднених на сайті Європейської ради.

У документі відзначається значний прогрес, досягнути державами-членами при підготовці Постійної структури зі співробітництва (PESCO).

Метою цієї програми є об'єднання фінансових ресурсів та запуск спільних оборонних закупівель для зниження витрат і більш ефективного використання коштів.

Документ закликає держав-учасниць програми офіційно повідомити Раду ЄС та Верховного комісара Федеріку Могеріні про свій намір приєднатися. Це дозволить запустити PESCO до кінця року з метою швидкого виконання зобов'язань, включаючи запуск перших проектів.

Європейська рада також закликає держави-члени розвивати механізми фінансування в рамках Європейського оборонного фонду для забезпечення спільних закупівель та/або спільного обслуговування нових видів озброєння як способу поліпшення доступу до передових можливостей.

Європейська рада повернеться до цього питання на саміті в грудні та оцінить досягнутий прогрес з урахуванням всіх аспектів порядку денного зовнішньої безпеки та оборони.

Раніше Федеріка Могеріні заявляла, що Постійна структура зі співробітництва (PESCO) має почати роботу до кінця 2017 року.

Критики цієї програми застерігали, що нова система є воротами до створення армії ЄС, хоча сам Брюссель це заперечує і стверджує, що це просто полегшить військове співробітництво.

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