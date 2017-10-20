Швейцария передала гуманитарную помощь на восток Украины на сумму $150 тысяч

Пятница, 20 октября 2017, 18:51

Швейцария передала очередной гуманитарный груз для жителей Восточной Украины на общую сумму $150 тысяч.

Об этом сообщает сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В частности, доставлен полный комплект медицинского оборудования и необходимых расходных материалов (реагентов) в Луганский противотуберкулезный диспансер.

Вспышка заболеваний туберкулезом и риск распространения болезни среди населения, проживающего на подконтрольных и неподконтрольных правительству Украины территориях до сих пор остается проблемой.

Новое оборудование сократит диагностирование болезни с двух недель до двух дней, что позволит предотвратить распространение заболевания полирезистентным туберкулезом в регионе и за его пределами.

Правительство Швейцарии в течение 2016-2017 годов направило 720 тонн гуманитарного груза общей стоимостью $1,45 млн. и 1635 тонн химических реагентов для очистки воды, медицинское оборудование, лабораторию для раннего выявления возбудителей туберкулеза и аппарат для определения вируса гриппа А и вируса гриппа В на сумму 1,48 млн швейцарских франков.