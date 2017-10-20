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Швейцарія передала гуманітарну допомогу на схід України на суму $150 тисяч

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 18:51
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Швейцарія передала черговий гуманітарний вантаж для жителів Східної України на загальну суму $150 тисяч.

Про це повідомляє сайт Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, доставлено повний комплект медичного обладнання та необхідних витратних матеріалів (реагентів) в Луганський протитуберкульозний диспансер.

Спалах захворювань на туберкульоз та ризик розповсюдження хвороби серед населення, яке проживає на підконтрольних так і непідконтрольних уряду України територіях досі залишається проблемою.

Нове обладнання скоротить діагностування хвороби від двох тижнів до двох днів, що дозволить запобігти поширенню захворювання на полірезистентний туберкульоз в регіоні та за його межами.

Уряд Швейцарії впродовж 2016-2017 років направив 720 тон гуманітарного вантажу загальною вартістю $1,45 млн. та 1635 тон хімічних реагентів для очистки води, медичне обладнання, лабораторію для раннього виявлення збудників туберкульозу та апарат для визначення Вірусу грипу А та Вірусу грипу В на суму  1,48 млн швейцарських франків.

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