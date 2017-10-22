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Латвия зафиксировала российский корабль и подлодку у своей границы

Воскресенье, 22 октября 2017, 13:19
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Российская подводная лодка и военный корабль были замечены вблизи границы Латвии.

Об этом говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

"В латвийской исключительной экономической зоне в 15 морских милях от территориальных вод военно-морские силы идентифицировали 22 октября корабль класса "Пархим" и подводную лодку класса "Кило" Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к границам 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - более 250 раз.

В 2016 году военные самолеты и корабли России приближались к границам Латвии 209 раз, что на несколько десятков случаев меньше, чем годом ранее.

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