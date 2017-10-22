Во Франции 8 человек обвинили в подготовке убийства политиков

Воскресенье, 22 октября 2017, 16:28

Франция выдвинула обвинения 8 подозреваемым, в том числе трем несовершеннолетним, в рамках расследования дела о планировании нападений на политиков и мечети.

Об этом сообщает The Local.

Подозреваемых в возрасте от 17 до 29 лет обвиняют в том, что они являются участниками "преступного террористического заговора", а также связям с боевиком, который был арестован в Марселе в июне.

Он является основателем группы, получившей название OAS. Он был задержан после сообщения, что планирует напасть на чернокожих людей и мигрантов.

Прокуратура Парижа заявила, что группа, сформированная боевиком, "намеревалась осуществить насильственные действия".

Среди потенциальных целей для нападений были богослужения, в частности, в мечетях, политики, "люди североафриканского происхождения или черные люди" и "антифашистские" активисты.

"Организация планировала приобретение оружия и проводила обучение, некоторые уже учились стрельбе", - добавил источник.

Двое из десяти подозреваемых, задержанных во вторник, отпустили.