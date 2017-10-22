У Франції 8 осіб звинуватили у підготовці вбивства політиків

Неділя, 22 жовтня 2017, 16:28

Франція висунула звинувачення 8 особам, у тому числі трьом неповнолітнім, в рамках розслідування справи про планування нападів на політиків і мечеті.

Про це повідомляє The Local.

Підозрюваних віком від 17 до 29 років звинувачують в тому, що вони є учасниками "злочинної терористичної змови", а також зв’язках з бойовиком, який був арештований біля Марселя в червні.

Він є засновником групи, що отримала назву OAS. Він був затриманий після повідомлення, що він планує напасти на чорношкірих людей та мігрантів.

Прокуратура Парижа заявила, що група, сформована бойовиком, "мала намір здійснити насильницькі дії".

Серед потенційних цілей для нападів були богослужіння, зокрема, в мечетях, політики, "люди північноафриканського походження чи чорні люди" та "антифашистські" активісти.

"Організація планувала придбання зброї та проводила навчання, дехто вже навчався в стрільбі", - додав джерело.

Двох із десяти підозрюваних, яких затримали у вівторок, відпустили.