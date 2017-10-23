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МИД Британии: есть два направления сотрудничества с РФ - борьба с терроризмом и спорт

Понедельник, 23 октября 2017, 15:22
Версия для печати Комментарии

Несмотря на сложные отношения с РФ Великобритания считает возможным сотрудничество с Россией по направлениям, где страны имеют общие приоритеты.

Об этом глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник на конференции, организованной Королевским институтом международных отношений (Chatham House).

Джонсон выразил сожаление по поводу того, что сегодня отношения Лондона с Москвой являются сложными.

"20 лет назад было невозможно представить, что у нас будут такие отношения. Я искренне верил, что мы сможем приветствовать Россию в обществе демократических наций таким образом, который был предусмотрен Биллом Клинтоном и другими в 1990-х годах", - заявил Джонсон.

По его словам, сегодня нужно разобраться в том, почему этого не произошло.

"Нужно разобраться, как мы потеряли Россию, что пошло не так, потому что я думаю, что с обеих сторон были ошибки. Но мы там, где мы есть", - подчеркнул Джонсон.

Впрочем, Джонсон видит по крайней мере два направления, по которым сотрудничество с РФ является возможным.

"Есть вещи, где мы, конечно, имеем общие приоритеты. Это сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. И приближается чемпионат мира по футболу ... Есть дела, которые мы можем делать совместно с Россией", - добавил глава британского МИД.

Об отношениях с РФ Джонсон говорил в ответ на вопрос российского сенатора Алексея Пушкова. Примечательно, что он находится под санкциями Украине, США и Канады, но не под санкциями ЕС.

Визитом Пушкова в Лондон возмутилось посольство Украины в Великобритании.

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