Найти
АКТУАЛЬНО

Польские националисты разобрали памятник воинам УПА вблизи Перемышля

В Париже несколько тысяч полицейских вышли на "Марш гнева"

Лоукостер Ryanair договорился о сотрудничестве с аэропортом "Борисполь"

Европарламент запустил процедуру лишения Ле Пен иммунитета

Скандальный президент ПАСЕ пытается уклониться от отставки – Арьев

Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины




Джонсон: Британия не признает незаконную аннексию Крыма

Четверг, 27 апреля 2017, 09:26
Версия для печати Комментарии

Великобритания настаивает на территориальной целостности стран Европы и не признает российскую аннексию Крыма.

Об этом заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, сообщает Sky News.

"Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех европейских стран и отказываемся признавать незаконную аннексию Крыма", - сказал Джонсон.

Руководитель британского МИД также высказался в поддержку действий США в Сирии.

"Мы поддержали США в действиях, направленных против убийства невинных людей с применением химического оружия в Сирии - и мы будем добиваться привлечения к ответственности тех, кто в этом виноват", - добавил он.

Напомним, в ЕС заявили, что санкции против РФ привязаны к ситуации на Донбассе и останутся в силе до урегулирования конфликта и возвращения Украине аннексированного Крыма.

Ранее госсекретарь США заявил о сохранении санкций, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:55
Турция осудила резолюцию парламента Чехии о признании геноцида армян
10:37
Французский суд отказал в экстрадиции экс-премьера Косова по запросу Сербии
10:31
В Турции отстранили более 9 тысяч полицейских за связи с Гюленом
10:07
Польская оппозиция впервые за два года опережает правящую партию – опрос
09:53
United Airlines меняет политику бронирования и посадки после скандала с пассажиром
09:46
Орбан: у Венгрии нет проблем с ЕС, наша проблема – Сорос
09:44
Турецкие истребители четыре раза за день нарушили воздушное пространство Греции
09:26
Джонсон: Британия не признает незаконную аннексию Крыма
09:02
видео
Израиль нанес удар по складам с оружием возле аэропорта Дамаска - СМИ
08:39
фото
Польские националисты разобрали памятник воинам УПА вблизи Перемышля
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Алена Гетьманчук, Институт мировой политики

100 дней президентства Трампа: что уже изменилось в отношениях Украины и США

Американцам сложно понять, какой ключевой месседж государство Украина стремится донести до нового президента США... Пока Белый дом играет с ЕС в "кто первый моргнет", ожидая, продлит ли Брюссель санкции летом. В Евросоюзе пристально отслеживают сигналы из Вашингтона.

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург

Жертва токсичной России: президент ПАСЕ согласовал детали своей отставки

"Европейская правда" выяснила детали договоренности, при которой Педро Аграмунт согласился покинуть пост, написав заявление об отставке "по собственному желанию" из-за своего сотрудничества с Москвой... Контакты с РФ становятся токсичными и способны уничтожить карьеру европейского политика...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  