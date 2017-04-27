Джонсон: Британия не признает незаконную аннексию Крыма

Четверг, 27 апреля 2017, 09:26

Великобритания настаивает на территориальной целостности стран Европы и не признает российскую аннексию Крыма.

Об этом заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, сообщает Sky News.

"Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех европейских стран и отказываемся признавать незаконную аннексию Крыма", - сказал Джонсон.

Руководитель британского МИД также высказался в поддержку действий США в Сирии.

"Мы поддержали США в действиях, направленных против убийства невинных людей с применением химического оружия в Сирии - и мы будем добиваться привлечения к ответственности тех, кто в этом виноват", - добавил он.

Напомним, в ЕС заявили, что санкции против РФ привязаны к ситуации на Донбассе и останутся в силе до урегулирования конфликта и возвращения Украине аннексированного Крыма.

Ранее госсекретарь США заявил о сохранении санкций, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений.