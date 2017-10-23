В РФ возмутились из-за "пояснительных табличок" возле советских памятников в Литве

Понедельник, 23 октября 2017, 16:40

Посольство России считает гнусными пояснительные таблички у памятников советским солдатам в одном из районов Литвы.

Об этом сообщает ТАСС.

"Это безусловно гнусный поступок, который оскорбляет память 970 солдат, включая четырех Героев Советского Союза, погибших в 1944 году при освобождении этой территории Литвы от немецко-фашистских захватчиков", - указало посольство.

В ведомстве обещают привлечь юристов для правовой оценки действий литовских чиновников.

Как сообщает портал Delfi, самоуправление Биржайского района Литвы по своей инициативе оборудовало таблички на местах захоронения советских военных, на которых указывается, что надписи на старых табличках не соответствуют исторической правде.

Заместитель директора Департамента культурного наследия Литвы Аудрюс Скайстис заявил, что самоуправления являются свободными добавлять пояснительные таблички к памятникам, по этому вопросу им даже не нужны директивы сверху.