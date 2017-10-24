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Евродепутатов обвиняют в сексуальных домогательствах: ЕП проведет дебаты

Вторник, 24 октября 2017, 07:59
Версия для печати Комментарии

В Европарламенте приняли решение провести в следующую среду срочные дебаты из-за сообщенй о том, что сотрудницы законодательного органа становились жертвами сексуальных домагательств.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕП.

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что был "шокирован и возмущен" распространенными сообщениями.

"В Европейском парламенте есть консультативный комитет депутатов Европарламента, который занимается жалобами на преследования помощников и депутатов. Это касается не только сексуальных домогательств, но и всех форм преследования на рабочем месте. Пока он не получил официальных жалоб на сексуальные домогательства", - говорится в заявлении.

На фоне расследования против голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого подозревают в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, все больше женщин рассказывают о подобных случаях, в том числе и сотрудницы Европарламента.

Британская газета The Sunday Times привела истории нескольких сотрудниц, которые рассказали о различных сексуальных домогательствах, в том числе со стороны мужчин-евродепутатов.

Называется даже имя одного из депутатов - 71-летний бывший французский министр охраны окружающей среды и член партии "Зеленых" Ив Кохе. Его 25-летняя помощница рассказали о домогательствах.

Издание Politico конфиденциально собирает истории от сотрудников европейских институтов. На данный момент в своеобразной сборнике есть свидетельства 87 женщин и 6 мужчин.

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