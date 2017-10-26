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В Еврокомиссии верят, что однажды Украина станет членом Евросоюза

Четверг, 26 октября 2017, 12:04
Версия для печати Комментарии

В Европейской комиссии считают, что Украина должна стать лидером Восточного партнерства и отмечают, что сейчас этому уделяется недостаточно внимания.

Об этом заявила во время панельной дискуссии на Форуме гражданского общества Восточного партнерства заместитель гендиректора директората NEAR (соседство и расширение ЕС) Катарина Матернова, сообщает из Таллинна корреспондент "Европейской правды".

По просьбе Европравды панелисты прокомментировали перспективы Украины достичь большего в формате Восточного партнерства (ВП). Анна Гопко, глава комитета Верховной рады по иностранным делам, выразила уверенность в том, что сближение Украины и ЕС в формате ВП в конце концов приведет Киев к вступлению в ЕС.

"Нам нужно делать Украину ближе к ЕС в секторальных вопросах. И однажды, я верю, ЕС точно пригласит нас к членству", - пояснила она.

Катарина Матернова, выступавшая после нее, поддержала такую ​​позицию. "Думаю, этот день наступит. Я действительно верю в это. Но это на произойдет завтра или послезавтра", - заявила она. Заметим, что представитель ЕК представила свое собственное мнение; официальную позицию Комиссии могут представлять только комиссары и спикеры ЕК.

Матернова также предложила Украине уже в ближайшее время стать лидером Восточного партнерства.

"Мы хотим, чтобы Украина была лидером Восточного партнерства. Украина может и должна быть центром интеграции в регионе ВП. И это - та задача, которой Украина сейчас не очень активно привержена", - пояснила она.

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