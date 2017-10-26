В Єврокомісії вірять, що одного дня Україна стане членом Євросоюзу

Четвер, 26 жовтня 2017, 12:04

В Європейській комісії вважають, що Україна повинна стати лідером Східного партнерства і зауважують, що наразі цьому приділяється не достатньо уваги.

Про це заявила під час панельної дискусії на Форумі громадянського суспільства Східного партнерства заступник гендиректора директорату NEAR (сусідство і розширення ЄС) Катаріна Матернова, повідомляє з Таллінна кореспондент "Європейської правди".

На прохання Європравди панелісти прокоментували перспективи України досягнути більшого у форматі Східного партнерства (СхП). Ганна Гопко, голова комітету Верховної ради у закордонних справах, висловила впевненість у тому, що зближення України та ЄС в форматі СхП зрештою приведе Київ до вступу в ЄС.

"Нам потрібно робити Україну ближчою до ЄС у секторальних питаннях. І одного дня, я вірю, ЄС точно запросить нас до членства", - пояснила вона.

Катаріна Матернова, що виступала після неї, підтримала таку позицію. "Думаю, цей день настане. Я справді вірю в це. Але це на станеться завтра чи післязавтра", - заявила вона. Зауважимо, що представниця ЄК представила свою власну думку; офіційну позицію Комісії можуть представляти лише комісари та речники ЄК.

Матернова також запропонувала Україні вже найближчим часом має стати лідером Східного партнерства.

"Ми хочемо, щоби Україна була лідером Східного партнерства. Україна може і має бути центром інтеграції в регіоні СхП. І це – та задача, до якої Україна на разі не дуже активно прихильна", - пояснила вона.