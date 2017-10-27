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Россия расширила санкции против ЕС, США, Канады и других стран

Пятница, 27 октября 2017, 14:21
Версия для печати Комментарии

Россия расширила список продуктового эмбарго и запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады и ряда других стран.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте российского правительства.

"В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных. Введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России", - говорится в постановлении.

Документ дополнил постановление от 7 августа 2014 года, которым Россия ввела контрсанкции против Запада в ответ на введение секторальных санкций.

Затем действие постановления неоднократно продлевалось. Нынешние контрсанкции РФ действительны до конца 2018 года.

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