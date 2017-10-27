Росія розширила санкції проти ЄС, США, Канади та інших країн

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 14:21

Росія розширила список продембарго і заборонила ввезення живих свиней і субпродуктів з ЄС, США, Канади та ряду інших країн.

Про це йдеться у постанові, опублікованій на сайті російського уряду.

"В перелік сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, заборонених до ввезення в Росію, включені живі свині, а також окремі види харчових субпродуктів і жирів сільськогосподарських тварин. Введені обмеження на ввезення товарів не позначаться на забезпеченні внутрішніх потреб Росії", — йдеться у постанові.

Документ доповнив постанову від 7 серпня 2014 року, якою Росія запровадила контрсанкції проти Заходу у відповідь на запровадження секторальних санкцій.

Потім дія постанови неодноразово продовжувалася. Нинішні контр санкції РФ діють до кінця 2018 року.