ЕС изучает возможность отмены перехода на летнее время – СМИ

Суббота, 28 октября 2017, 17:07

Еврокомиссия изучает требования относительно отмены перехода на летнее время.

Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

"Еврокомиссия уже проверяет, насколько серьезной является необходимость отмены летнего времени. В настоящее время вопрос изучается с учетом всей имеющейся информации", - сказала она.

Отмечается, что летнее время получил противоречивые оценки еще во времена его введения впервые. Обычно люди сетуют на то, что весной при переходе на летнее время у них отнимают час сна.

Как известно, в ночь на воскресенье европейские страны, в том числе и Украина, переходят на стандартное время, которое также называют зимним.

Это предусматривает перевод стрілок часов на час назад. Переход должен состояться в четыре утра по киевскому времени.

Как сообщалось, комитет парламента Финляндии предлагает отказаться от перехода на летнее время, как в стране, так и на всей территории Европейского союза.