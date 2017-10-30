Выводы "Венецианки" по закону об образовании обнародуют ориентировочно 11 декабря

Понедельник, 30 октября 2017, 19:58

Вывод Венецианской комиссии относительно закона Украины "Об образовании" должен быть обнародован ориентировочно 11 декабря.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает УНИАН.

"Официальные рекомендации будут вынесены на сессии Венецианской комиссии в декабре. Ориентировочно, они должны быть обнародованы 11 декабря", - отметила она.

В то же время Гриневич отвергает вероятность того, что рекомендации Комиссии могут противоречить интересам Украины. "Думаю, такого не произойдет. Мы будем общаться с экспертами, объяснять, что мы предотвращаем дискриминацию детей, обучающихся в школах нацменьшинств", - подчеркнула министр.

"Мы написали нашу аргументацию к Комиссии, почему именно такая статья и почему мы считаем, что мы не нарушаем наших международных обязательств, не нарушаем Конституцию Украины", – отметила Гриневич.

Она также отметила, что завтра, 31 октября, проведет переговоры с шестью экспертами Венецианской комиссии. "Мы будем общаться все нюансы, и наши аргументы относительно статьи о языке образования. Я буду готова отвечать на вопросы экспертов", - подчеркнула министр.

Напомним, 25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Документ предусматривает, что на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами данного закона, которые касаются языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной через закон "Об образовании".

В конце сентября министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.