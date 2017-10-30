Висновки "Венеціанки" щодо закону про освіту оприлюднять орієнтовно 11 грудня

Понеділок, 30 жовтня 2017, 19:58

Висновок Венеціанської комісії щодо закону України "Про освіту" має бути оприлюднений орієнтовно 11 грудня.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, передає УНІАН.

"Офіційні рекомендації будуть винесені на сесії Венеційської комісії в грудні. Орієнтовно, вони мають бути оприлюднені 11 грудня", - зазначила вона.

Водночас Гриневич відкидає вірогідність того, що рекомендації Комісії можуть суперечити інтересам України. "Думаю, такого не станеться. Ми спілкуватимемось з експертами, пояснюватимемо, що ми запобігаємо дискримінації дітей, які навчаються у школах нацменшин", - підкреслила міністр.

"Ми написали нашу аргументацію до Комісії, чому саме така стаття і чому ми вважаємо, що ми не порушуємо наших міжнародних зобов’язань, не порушуємо Конституцію України", – зауважила Гриневич.

Вона також зазначила, що завтра, 31 жовтня, проведе переговори із шістьма експертами Венеціанської комісії. "Ми будемо спілкуватися про всі нюанси, і наші аргументи щодо статті про мову освіти. Я буду готова відповідати на питання експертів", - наголосила міністр.

Нагадаємо, 25 вересня президент Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що буде блокувати всі подальші рішення Євросоюзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон "Про освіту".

Наприкінці вересня міністерство закордонних справ України направило закон "Про освіту" на експертизу у Венеціанську комісію.