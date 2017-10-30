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Экс-руководителю кампании Трампа может грозить до 80 лет тюрьмы – СМИ

Понедельник, 30 октября 2017, 20:12
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Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что деловому партнеру Манафорта, Ричарду Гейтсу, грозит до 70 лет заключения.

Прокуроры все еще могут предъявить Манафорту и Гейтсу дополнительные обвинения, что позволит федеральным судьям ужесточить приговор.

Напомним, бывшему руководителю президентской кампании Дональда Трампа Полу Манафорту и его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам.

Манафорт в понедельник утром прибыл в офис ФБР в Вашингтоне вместе со своим адвокатом.

Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании вмешательства РФ в президентские выборы в США в прошлом году.

В августе 2016 года Трамп принял отставку Манафорта. Это произошло, в частности, после того, как украинские правоохранители подтвердили наличие его фамилии в документах, которые, как предполагается, описывают многомиллионные нелегальные выплаты, которые в 2007-2012 годах осуществляла Партия регионов.

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