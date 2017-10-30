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Екс-керівнику кампанії Трампа може загрожувати до 80 років в’язниці – ЗМІ

Понеділок, 30 жовтня 2017, 20:12
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Колишньому керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть.

Про це повідомляє The Associated Press.

Відзначається, що діловому партнерові Манафорта, Річарду Гейтсу, загрожує до 70 років ув'язнення.

Прокурори все ще можуть пред'явити Манафорту і Гейтсу додаткові звинувачення, що дозволить федеральним суддям посилити вирок.

Нагадаємо, колишньому керівнику президентської кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу висунули звинувачення за 12 пунктами.

Манафорт у понеділок вранці  прибув до офісу ФБР у Вашингтоні разом зі своїм адвокатом.

Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні втручання РФ в президентські вибори в США в минулому році.

У серпні 2016 року Трамп  прийняв відставку Манафорта. Це сталося, зокрема, після того, як українські правоохоронці підтвердили наявність його прізвища у документах, які, як припускається, описують багатомільйонні нелегальні виплати, які у 2007-2012 роках здійснювала Партія регіонів.

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