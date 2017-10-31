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Лидер Каталонии нанял в Бельгии адвоката, который защищал баскских сепаратистов движения ЭТА

Вторник, 31 октября 2017, 08:59
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Отстраненный Мадридом глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон нанял бельгийского адвоката Поля Бекаерта, который когда-то защищал сепаратистскую организацию "Страна Басков и Свобода" (ЭТА).

Об этом сообщает El Pais.

По данным издания, адвокат Бекаерт, который имеет долгую историю защиты в суде членов ЭТА, был избран Пучдемоном для получения юридической консультации по поводу возможной просьбы о предоставлении убежища в Бельгии.

Бекаерт заверил накануне, что Пучдемон нанял его в качестве юридического консультанта, однако не сообщил, что лично встречался с отстраненным главой правительства Каталонии.

"Я подтверждаю, что сегодня (30 октября. - Ред.) Пучдемон связался со мной, но я не могу сказать, что именно он попросил, это адвокатская тайна. Что касается политического убежища, то еще ничего не решено. Завтра будет встреча по этому вопросу", - сказал он.

Как сообщалось, отстраненный Мадридом глава Женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон вместе с пятью соратниками прибыл в Бельгию, чтобы просить о политическом убежище в этой стране.

Отметим, ЭТА ("Страна Басков и Свобода") считается одной из старейших террористических организаций Европы, создана в 1959 году как движение студенческого сопротивления. Молодежь выступала против диктатуры генерала Франко и его попыток уничтожить культуру и традиции басков. ЭТА быстро переросла в военизированную группировку и сформулировала цель - независимость Страны Басков.

Организация неоднократно использовала в своей борьбе покушения на испанских политиков. На счету ЭТА - смерть испанского премьера Луиса Карреро Бланко и еще нескольких испанских политиков.

Только в апреле 2017 ЭТА начала добровольное заранее анонсированное полное разоружение.

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