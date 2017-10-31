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Лідер Каталонії найняв у Бельгії адвоката, який захищав баскських сепаратистів руху ЕТА

Вівторок, 31 жовтня 2017, 08:59
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Відсторонений Мадридом глава женералітату (уряду) Каталонії Карлес Пучдемон найняв бельгійського адвоката Поля Бекаерта, який колись захищав сепаратистську організацію "Країна Басків і Свобода" (ЕТА).

Про це повідомляє El Pais.

За даними видання, адвокат Бекаерт, який має довгу історію захисту у суді членів ЕТА, був обраний колишнім главою уряду Каталонії Пучдемоном для отримання юридичної консультації щодо можливого прохання про надання притулку в Бельгії.

Бекаерт запевнив напередодні, що Пучдемон найняв його як юридичного консультанта, однак не повідомив, чи особисто мав зустріч із відстороненим главою уряду Каталонії.

"Я підтверджую, що сьогодні (30 жовтня. - Ред.) Пучдемон зв'язався зі мною, але я не можу сказати, що саме він попросив, через адвокатську таємницю. Щодо політичного притулку - ще нічого не вирішено. Завтра буде зустріч щодо цього питання", - сказав він.

Як повідомлялося, відсторонений Мадридом глава женералітату (уряду) Каталонії Карлес Пучдемон разом з п’ятьма соратниками прибув до Бельгії, щоби просити про політичний притулок у цій країні.

Зазначимо, ЕТА ("Країна Басків і Свобода") вважається однією із найстаріших терористичних організацій Європи, яка створена в 1959-му, як рух студентського опору. Молодь виступала проти диктатури генерала Франко та його намагань знищити культуру і традиції басків. ЕТА швидко переросла у воєнізоване угруповання і сформулювала мету - незалежність Країни Басків.

Організація неодноразово використовувала у своїй боротьбі замахи на іспанських політиків. На рахунку ЕТА - смерть іспанського прем'єра Луїса Карреро Бланко та ще кількох іспанських політиків.

Лише у квітні 2017 року ЕТА почала добровільне заздалегідь анонсоване повне роззброєння.

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