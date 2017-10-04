ЕБРР закрывает большинство представительств в России

Среда, 04 октября 2017, 11:46

Европейский банк реконструкции и развития закроет пять из семи офисов в России в следующем году, поскольку банк продолжает замораживать кредитование с момента российской агрессии в Украине в 2014 году.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы закроем 5 небольших региональных офисов в Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Самаре в конце первого квартала 2018", - заявил управляющий директор ЕБРР по коммуникациям Джонатан Чарльз.

Таким образом, ЕБРР оставит офисы только в Москве и Санкт-Петербурге.

До событий в Украине 2014 года ЕБРР имел около 160 сотрудников в России. У банка было около 10 млрд евро в разных проектах - от автомобилестроительных компаний Volkswagen до длинного списка вложений в компаниях и банках.

ЕБРР все еще имеет портфель российских инвестиций на сумму 3 миллиарда евро, но он продолжает неуклонно уменьшаться, поскольку фирмы возвращают свои кредиты ЕБРР, а сам банк продолжает процесс продажи своих пакетов акций.

Напомним, в мае ЕБРР открыл четвертый представительский офис в Одессе, таким образом, завершив формирование этих офисов в Украине.