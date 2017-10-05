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В НАТО поддержали идею миротворцев ООН на всей территории ОРДЛО

Четверг, 05 октября 2017, 19:57
Версия для печати Комментарии

Миротворцы ООН должны быть размещены по всей территории конфликта на Донбассе.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Радио Свобода.

По его словам, миротворцы должны осуществлять патрулирование по всей зоне конфликта, в том числе на границе с Россией и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

"Мы приветствуем все идеи и предложения, которые могут помочь нам в выполнении Минских соглашений, в частности, соблюдении перемирия и отводе тяжелых вооружений", - сказал Столтенберг.

Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

20 сентября президент Петр Порошенко обратился к Совету безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

Во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса включая границу.

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