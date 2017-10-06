В ПАСЕ определили, кто заменит Аграмунта на открытии сессии в понедельник

Пятница, 06 октября 2017, 15:43

Парламентская ассамблея Совета Европы определилась с тем, кто заменит Педро Аграмунта, который подал в отставку с поста президента ПАСЕ, на открытии сессии в понедельник.

Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

В понедельник на открытии сессии в Страсбурге должен был рассматриваться вопрос отставки президента ПАСЕ Педро Аграмунта.

Однако в пятницу стало известно, что Аграмунт подал в отставку.

"После его отставки сэр Роджер Гейл, старший вице-президент ассамблеи, автоматически становится исполняющим обязанности президента. По правилам ПАСЕ, он должен выполнять эти обязанности до выборов нового президента на следующем заседании Ассамблеи".

Напомним, в конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, несмотря на то, что Аграмунт не был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.

После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт в своем первом заявлении после того, как в ПАСЕ инициировали его отставку, заявил, что стал "жертвой из-за своего стремления к диалогу" и что кампанию против него возглавили украинцы.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт также заявил, что принятые в ПАСЕ новые правила процедуры его отставки являются "незаконными и нечестными".

Подробнее о ситуации читайте в статье "Аграмунта по осени снимают: все детали и сценарии скандала с пророссийским президентом ПАСЕ".