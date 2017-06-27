Аграмунта по осени снимают: все детали и сценарии скандала с пророссийским президентом ПАСЕ

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург _ Вторник, 27 июня 2017, 18:52

Українська делегація зробила ще один крок для відставки Аграмунта і знову перевершила власні очікування.

Ще напередодні перемога не була настільки очевидною: керівні посадовці асамблеї лобіювали виняток для Аграмунта, а розподіл голосів був близький до 50 на 50, та після ночі та ранку перемовин політичні схеми розбилися. Процедура "імпічменту" затверджена у жорсткому вигляді і передбачає персональні санкції щодо проросійського президента ПАРЄ.

Однак влітку "показового покарання" не буде: рішення щодо Аграмунта відклали на осінь.

Наразі він відмовляється виконувати домовленості про свою відставку, втік зі Страсбурга в Іспанію і тим самим вкотре погіршив ситуацію для себе.

В кулуарах Палацу Європи доводиться чути думку, що асамблея вже програла, бо втратила півроку і все одно не змогла вийти з кризи без гучного політичного скандалу. Та для України ситуація склалася навіть краще, аніж у разі, якби Аграмунт навесні сам подав у відставку.

"Європейська правда" у Страсбурзі розібралася в обставинах та наслідках "аграмунтгейта".





Удар по санкціях

Повний склад делегації Азербайджану, всі угорці, більшість іспанців та італійців, рівно половина турків та одиночні голоси у декількох інших національних делегацій – ось повний перелік тих, хто проголосував проти нового механізму, що дозволить притягнути до відповідальності чинного президента ПАРЄ Педро Аргамунта.

Для організації, що об’єднує депутатів із 46 країн, результат – більше ніж однозначний.

Отже, 152 парламентарі підтримали нову процедуру "імпічменту", 30 проголосували проти, 13 – утрималися.

Слово "імпічмент" недарма наведене у лапках, бо в асамблеї підкреслюють: йдеться про іншу процедуру. Ключова відмінність: імпічмент передбачає передачу справи до суду, і цю відповідальність не можна затвердити "заднім числом". На нинішньому етапі Аграмунта в поліції не чекають (хоча в ПАРЄ вже почалася робота також над його кримінальним звинуваченням, та це – окрема історія).

Та навіть на нинішньому етапі ПАРЄ не обмежиться лише звільненням скандального проросійського президента.

В разі, якщо процедура екстреного звільнення Аграмунта буде доведена до кінця, він буде автоматично позбавлений членства у ключових комітетах асамблеї, а також не зможе отримати статус почесного члена та почесного президента асамблеї (хоча за нормальних умов іспанський депутат міг бути впевнений, що отримає ці привілеї).

Також Педро Аграмунт – якщо його виженуть за новою процедурою – буде довічно позбавлений права брати участь у подальших виборах президента, віце-президента або керівника чи заступника керівника будь-якого комітету ПАРЄ. Асамблея, схоже була б рада взагалі виключити його ці свого складу, та не має на це права, таке рішення лишається в компетенції парламенту Іспанії.





Чому "якщо"?

Цей опис недарма поданий в умовному вимірі, адже нині перед Аграмунтом і перед асамблеєю – два сценарії.

Нові правила ПАРЄ передбачають два варіанти відставки, швидкий та повільніший. Для першого треба зібрати більше підписів (близько 120), але він дозволить звільнити скандального президента вже у четвер. Можливо, навіть в четвер вранці. Другий потребує вполовину менше підписів, але процедура затягнеться до осені.

Нині в Страсбурзі є значно більше, ніж 120 депутатів, готових позбутися скандального проросійського президента (адже зміни до регламенту затвердили 154 голосами!), але не всі будуть на місці в четвер. Приміром британці, які є переконаними прибічниками України, в середу мають залишити асамблею ледь не у повному складі через нестачу голосів у власному парламенті.

Асамблея нині - як сапер, не має права помилитися, адже вдруге питання недовіри виносити не можна.

Щоби звільнити Аграмунта, потрібно 2/3 голосів, простої більшості недостатньо. І в залі має бути кворум. До того ж, чи не знайде Аграмунт "групу підтримки" в останній момент?

Саме ці запитання ставили перед собою депутати і, як стверджують, вони, підрахунки не дали впевненості, що в четвер вони гарантовано матимуть успішне голосування про "імпічмент" президента.

За інформацією "Європейської правди", зрештою було ухвалене рішення обмежитися "синицею в руках" і відкласти розгляд відставки Аграмунта до жовтня – тобто до наступної сесії.

Підписи за відставку проросійського президента збирають норвежці та данці, першим номером у підписному листі стала голова норвезької делегації. У п’ятницю вони офіційно зареєструють пропозицію про відставку у секретаріаті ПАРЄ і відтоді повноваження Педро Аграмунта будуть фактично призупинені – він не матиме права вести будь-які зустрічі в якості президента Асамблеї. А 9 жовтня, під час відкриття наступної сесії, рішення про відставку має буде поставле у порядок денний.

Але...

Цього може і не статися, якщо Педро Аграмунт влітку приїде до Страсбурга і залишить заяву про відставку. В цьому разі він, по суті, уникне покарання.

Та керівником асамблеї цей проросійський політик вже не буде за жодних розкладів.





Півроку на Аграмунта

Варто визнати: криза в Парламентській асамблеї виявилася глибшою, ніж будь-хто прогнозував.

В квітні здавалося, що про все домовилися, адже Аграмунт на закритих зустрічах обіцяв піти, лише зустрівши в Страсбурзі свого короля (детальніше в статті "Жертва токсичної Росії: президент ПАРЄ узгодив деталі своєї відставки").

Згодом стало ясно, що він усіх "кинув", але тоді з’явилася нова домовленість. Тепер – публічна ("Аграмунт досяг нової домовленості про свою роботу на чолі ПАРЄ").

В червні стало зрозуміло, що проросійський іспанець готовий "кидати" партнерів нескінченно довго ("Аграмунт хоче знову порушити домовленості та не піти у відставку").

На перший погляд, перемога України не є очевидною, адже юридично Педро Аграмунт і досі лишається на посаді. Та насправді ця історія для Києва є безумовно виграшною.

"Аграмунтгейт" для багатьох європейців став вододілом, який наочно продемонстрував небезпеку дружби з РФ.

Річ у тому, що тривалий скандал зачепив не лише самого Аграмунта – тепер у відставку доведеться йти також лідеру лібералів Жорді Шуклі. Публічно підтримувати як Росію, так і проросійського президента нині не наважується майже ніхто – за винятком хіба що кількох пострадянських політиків та праворадикалів.

І, нарешті, ця історія стала каталізатором розслідування звинувачень про підкуп депутатів ПАРЄ. Адже серед тих, хто імовірно брав хабарі, чільне місце також займає Аграмунт, а головними "країнами-донорами" всі вважають Азербайджан та Росію (детальніше в статті "Асамблея політичної корупції: як в ПАРЄ знайшли азербайджанські хабарі та російські інтереси").

Зв’язки з росіянами сприймаються як небезпечні, як такі, що загрожують політичним перспективам.

І це насправді – найкращий можливий результат скандалу навколо іспанського політика.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди", зі Страсбурга