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Германия передала РФ обвиняемого в мошенничестве украинца

Пятница, 06 октября 2017, 17:40
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Гражданин Украины, обвиняемый в мошенничестве с социальными выплатами и пенсией, был экстрадирован из Германии в Россию.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Отмечается, что экстрадиция прошла 6 октября по требованию Генпрокуратуры России. Его передали представителям российских правоохранительных органов в международном аэропорту Мюнхена.

Власть Германия экстрадировала гражданина Украины Андрея Залогу. Мужчина обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц, пособничестве в подделке официального документа, покушении на мошенничество, похищении у гражданина паспорта и побеге из-под стражи.

Залога был задержан, однако 5 августа во время конвоирования сбежал из-под стражи и был объявлен в федеральный розыск, а затем и в международный.

По версии следствия, в июле 2013 года Залога завладел паспортом гражданки России и, заменив в нем фотографию, вместе с соучастниками предъявил документ в банк для открытия счета, на который стали поступать соцвыплаты и пенсия потерпевшей.

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