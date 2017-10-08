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Наезд авто на людей в Лондоне: 11 пострадавших, полиция исключила теракт

Воскресенье, 08 октября 2017, 09:36
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11 человек пострадали в субботу в результате наезда автомобиля на пешеходов у лондонского Музея естествознания в одном из самых популярных туристических районов британской столицы.

Об этом сообщает Evening Standard.

Полиция уже заявила, что это был не террористический атак, а дорожный инцидент. Правоохранители задержали 40-летнего мужчину, и его допрашивают по поводу подозрения в опасном вождении.

Служба скорой медицинской помощи в Лондоне сообщила, что они оказали помощь 11 пострадавшим, в основном с травмами головы и ног, девять из них госпитализировали.

 

Как известно, в этом году в Великобритании произошло пять терактов, три из которых были совершены с использованием транспортных средств.

В Британии объявлен второй уровень террористической угрозы, который означает, что нападение боевиков считается очень вероятным.

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