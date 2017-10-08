Наїзд авто на людей у Лондоні: 11 постраждалих, поліція виключила теракт

Неділя, 08 жовтня 2017, 09:36

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11 людей постраждали в суботу в результаті наїзду автомобіля на пішоходів біля лондонського Музею природознавства в одному з найпопулярніших туристичних районів британської столиці.

Про це повідомляє Evening Standard.

Поліція вже заявила, що це був не терористичний атак, а дорожній інцидент. Правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, і його допитують з приводу підозри у небезпечному водінні.

Служба швидкої медичної допомоги в Лондоні повідомила, що вони надали допомогу 11 постраждалим, переважно з травмами голови та ніг, дев'ять з них госпіталізували.

Як відомо, цього року у Британії сталися п'ять терористичних нападів, три з яких були скоєні з використанням транспортних засобів.

У Британії оголошений другий рівень терористичної загрози, який означає, що напад бойовиків вважається дуже імовірним.