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Испанский суд арестовал экс-спикера парламента Каталонии с правом залога

Пятница, 10 ноября 2017, 07:46
Версия для печати Комментарии

Верховный суд Испании арестовал бывшего спикера парламента Каталонии Карме Форкадель с правом на внесение залога в размере 150 тысяч евро.

Об этом сообщает El Pais.

Решение было вынесено в 22.00 по местному времени после того как Форкадель и еще пятерых бывших членов парламента Каталонии в течение дня допрашивали по делу о мятеже.

Суд также принял решение арестовать четверых бывших членов президиума парламента Каталонии с правом на внесение залога в размере 25 тысяч евро. Еще одного депутата, который голосовал против провозглашения независимости, отпустили на свободу.

Прокуратура требовала ареста без права залога для Форкадель и еще трех парламентариев.

Напомним, Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии, принятой парламентом автономии 27 октября.

Под арестом также находятся семь членов отстраненного правительства Каталонии.

Отстранен глава правительства Каталонии и четверо его соратников находятся в Брюсселе. Испания выдала европейский ордер на их арест.

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