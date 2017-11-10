Испанский суд арестовал экс-спикера парламента Каталонии с правом залога

Верховный суд Испании арестовал бывшего спикера парламента Каталонии Карме Форкадель с правом на внесение залога в размере 150 тысяч евро.
Об этом сообщает El Pais.
Решение было вынесено в 22.00 по местному времени после того как Форкадель и еще пятерых бывших членов парламента Каталонии в течение дня допрашивали по делу о мятеже.
Суд также принял решение арестовать четверых бывших членов президиума парламента Каталонии с правом на внесение залога в размере 25 тысяч евро. Еще одного депутата, который голосовал против провозглашения независимости, отпустили на свободу.
Прокуратура требовала ареста без права залога для Форкадель и еще трех парламентариев.
Напомним, Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии, принятой парламентом автономии 27 октября.
Под арестом также находятся семь членов отстраненного правительства Каталонии.
Отстранен глава правительства Каталонии и четверо его соратников находятся в Брюсселе. Испания выдала европейский ордер на их арест.