Группа депутатов британского парламента готова отправить Мэй в отставку – СМИ

Воскресенье, 12 ноября 2017, 10:45

Сорок депутатов-консерваторов британского парламента согласились подписать общее письмо о недоверии премьер-министру Терезе Мэй.

Об этом пишет сообщает The Times.

Такое решение депутаты приняли на фоне того, как ЕС угрожает блокировать переговоры о Brexit до марта, если Британия не согласует все финансовые вопросы, касающиеся выхода из блока.

Письмо о недоверии премьеру подписали 40 депутатов-консерваторов, что на восемь парламентариев меньше необходимого для вынесения вопроса недоверия на голосование.

Законопроект относительно выхода Британии из ЕС должен вернуться в палату общин во вторник. Тогда же ожидается, что лейбористы присоединятся к требованиям отставки правительства.

Сторону депутатов-консерваторов, которые готовы отправить Мэй в отставку, в частных разговорах поддерживают также и некоторые министры. Их не устраивает позиция премьера по Brexit.

Как сообщалось, 10 ноября главный переговорщик ЕС Мишель Барнье установил британскому правительству крайний срок сроком две недели, чтобы предоставить "критически важное" разъяснения относительно финансовых обязательств, которые возьмет на себя страна.