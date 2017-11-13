Ващиковский о запрете на въезд украинцам: список слишком короткий

Понедельник, 13 ноября 2017, 10:42

Польша не будет разглашать имена украинцев, которым запрещен въезд в страну, однако считает этот список слишком коротким.

Об этом, отвечая на вопрос о запрете на въезд главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу, в интервью Dziennik Gazeta Prawna заявил глава МИД Витольд Ващиковский, информирует Onet.pl.

Комментируя правовую основу для запрета на въезд, Ващиковский сказал, что "это человек, который пропагандирует глубоко антигуманные, антиевропейские ценности".

Он отметил, что Польша не раскрывает, кто, в каком количестве и из какой сферы люди, объявленные персонами нон грата, а только подчеркнул, что "этот список слишком короткий".

"Это демонстрирует наше дальновидное понимание взглядов украинской стороны, решительность в поисках пути прогресса во взаимоотношениях и нежелание дальнейшей эскалации", - подчеркнул глава польской дипломатии.

Он также добавил, что перспективы запланированного визита президента Польши Анджея Дуды в Харьков будут зависеть от "готовности украинской стороны учитывать наши конструктивные предложения".

Напомним, по данным польских СМИ, Варшава запретила въезд в Польшу главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу.

Как известно, Польша запустила процедуры с целью запрета въезда в Польшу лицам, поддерживающим крайне антипольскую позицию.

Украинский институт национальной памяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в ответ на серию актов вандализма в отношении украинских памятников в Польше, в частности, демонтаж украинского памятника в селе Грушовичи под Перемышлем. Польские власти эти акты надругательства не осудили, а последний даже назвала законным.