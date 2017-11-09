Ващиковский: мы никогда не согласимся на знак равенства между УПА и Армией Крайовой

Четверг, 09 ноября 2017, 11:39

Польша никогда не согласится поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой.

Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает портал Interia.pl.

По его словам, его последний визит во Львов показал много нерешенных проблем и отсутствие воли их решать.

"Мы никогда не согласимся поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой, а это мы порой слышим от отдельных украинских собеседников", - сказал Ващиковский.

Он признал, что во время войн случаются разные вещи.

"Однако со стороны Армии Крайовой не было политики уничтожения населения на территории, где шла война с оккупантом. Со стороны УПА такая политика была, и это задокументированные факты", - заявил министр.

Он отметил, что Украина нуждается в адвокате на международной арене, и Польша может остаться таким адвокатом. Однако Ващиковский повторил свой тезис о том, что российская агрессия не может быть оправданием, чтобы избежать проблем и проведения реформ.

"Мы еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают действовать против интересов Украины, например в декабре не будет комиссии Украина-НАТО, зато будет подобная встреча с Грузией", - сказал польский дипломат.

"Мы хотим, чтобы украинцы осознали, что у них могут быть реальные проблемы, созданные не обязательно Польшей. Но Польша может помочь их решить. Посмотрим, как они на это отреагируют", - заявил он.