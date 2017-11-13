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ЕС предостерегает Саудовскую Аравию от вмешательства в ситуацию в Ливане

Понедельник, 13 ноября 2017, 20:02
Версия для печати Комментарии

Европейский союз призвал Саада Аль-Харири вернуться в Ливан и предупредил Саудовскую Аравию от вмешательства во внутреннюю ситуацию в стране.

Об этом заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини, сообщает Reuters.

Харири, который родился в Саудовской Аравии, 4 ноября неожиданно заявил о своей отставке с поста премьер-министра Ливана, находясь в Эр-Рияде.

Харири заявил о политическом усилении Ирана и "Хезболлы" на Ближнем Востоке и высказал опасения за свою безопасность.

Иран категорически отклонил заявление Харири и назвал его отставку частью договоренностей США, Израиля и Саудовской Аравии, чтобы усилить напряженность в регионе.

"Мы обращаемся прежде всего к политическим силам, чтобы они сосредоточили внимание на Ливане и на том, что они могут дать своим гражданам, призываем премьер-министра Харири вернуться в свою страну и правительство единства... сосредоточить внимание на внутренних достижениях", - сказала Могерини.

"Мы ожидаем, что не будет внешнего вмешательства в этот национальный вопрос. Мы считаем важным избежать переноса региональных конфликтов в Ливан", - добавила она.

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